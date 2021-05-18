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Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо збільшення видатків на оборону України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня, яке передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо збільшення видатків на оборону України

Цитата:

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

Деталі

Так, контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з рішенням РНБО уряд у бюджетній декларації на 2022-2024 роки має передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5 відсотків від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України.

Збільшення видатків на оборону Кабмін повинен забезпечити під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України на 2022, 2023, 2024 роки збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог законодавства до перегляду дохідної частини державного бюджету.

"Внести у місячний строк в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до статті 33 Бюджетного кодексу України (щодо складання Бюджетної декларації за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України) стосовно врегулювання процедури складання Бюджетної декларації за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, з урахуванням положень Конституції України та Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті рішення.

Доповнення

Попри пандемію COVID-19, у 2020 році країни світу продовжили нарощувати військові витрати, витративши на ці цілі рекордну суму - майже два трильйони (1,98 трлн) доларів. Такі дані представлені в щорічній доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), опублікованому в понеділок, 26 квітня.

Повідомлялося, що Москва залишається беззаперечним лідером за кількістю військових витрат у Східній Європі. Військовий бюджет України, для порівняння, не перевищує 5,9 млрд доларів. І це при тому, що Київ у 2020 році продовжив нарощувати витрати на оборону: зростання в порівнянні з 2019 роком склав 11%.

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