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SIPRI: пандемія істотно не вплинула на глобальні військові витрати

SIPRI: пандемія істотно не вплинула на глобальні військові витрати

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Незважаючи на пандемію COVID-19, в 2020 році країни світу продовжили нарощувати військові витрати, витративши на ці цілі рекордну суму - майже два трильйони (1,98 трлн) доларів. Такі дані представлені в щорічній доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), опублікованому в понеділок, 26 квітня, передає УНН.

Все більше країн НАТО витрачають на оборону 2% ВВП

Зростання світових витрат на військові потреби в порівнянні з 2019 роком склало 2,6%, а з 2011-м — 9,3%. При цьому збільшилася і частка ВВП, що виділяється країнами на оборону. Якщо в 2019 році цей показник становив в середньому 2,2%, то в 2020 році — вже 2,4%.

Експерти SIPRI пояснюють це тим, що через наслідки пандемії ВВП більшості країн світу скоротився. А це, в свою чергу, призвело до зростання частки військових витрат по відношенню до обсягу ВВП — незалежно від того, чи збільшилися витрати на оборону в абсолютних цифрах, відзначається в доповіді.

Наприклад, це дозволило ряду країн НАТО виконати свої зобов’язання по відношенню до альянсу і внести в його бюджет як мінімум два відсотки свого ВВП. Якщо в 2019 році даним критерієм відповідало дев’ять членів НАТО, то в 2020 році — вже 12. У їх число вперше з 2009 року увійшла і Франція.

Росія — в п’ятірці світових лідерів за витратами на оборону

Крім того, деякі країни (наприклад, Чилі та Південна Корея) офіційно перенаправили частину коштів, що призначалися на військові потреби, на боротьбу з пандемією.

Ряд інших держав, включаючи Росію і Бразилію, також витратили на оборону менше, ніж спочатку планувалося. В цілому ж в 2020 році пандемія не зробила істотного впливу на світові військові витрати, констатує експерт SIPRI Дієго Лопес да Сілва.

Понад 80 відсотків усіх асигнувань — 1,603 трлн дол — довелося на 15 країн-лідерів рейтингу SIPRI за військовими витратами. У свою чергу в топ-5 рейтингу входять США, Китай, Індія, Росія і Велика Британія: на ці країни в цілому припадає 62 відсотки всіх світових військових витрат.

США лідирують у списку SIPRI з великим відривом

Беззмінним лідером списку залишаються США. У період з 2010 по 2017 роки військовий бюджет Пентагону скорочувався, проте при президенті Дональді Трампі знову встановився тренд на його збільшення. У 2020 році витрати Пентагону на оборону зросли на 4,4 відсотка, досягнувши 778 млрд доларів і склавши 39 відсотків загальносвітових витрат.

Як пояснює дослідник SIPRI Олександра Маркштайнер, основні статті витрат американського військового бюджету — це великі інвестиції в області високих технологій і триває програма модернізації армії, що стосується як звичайного, так і ядерного озброєння.

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“Це відображає зростаючу стурбованість США у зв’язку з погрозами, які, як вважають у Вашингтоні, лунають із боку його стратегічних конкурентів, зокрема Китаю та Росії”, — відзначає експерт.

Військові витрати Китаю ростуть 26 років поспіль

Друге місце в рейтингу SIPRI стабільно займає Китай, який безперервно нарощує оборонний бюджет вже 26 років поспіль. У 2020 році Пекін витратив на озброєння і модернізацію своєї армії 252 млрд доларів — на 76% більше, ніж десять років тому.

При цьому, на відміну від інших світових лідерів рейтингу SIPRI, частка витрат на оборону по відношенню до обсягу китайського ВВП не збільшилася. Це пояснюється тим, що ВВП Китаю в 2020 році не скоротився, а навпаки — зріс, підкреслюють автори доповіді.

Слідом за США і КНР третю позицію в списку займає Індія. У 2020 році військові витрати Делі збільшилися на 2,1% і досягли майже 73 млрд доларів.

Росія витрачає на оборону 4,3% ВВП

РФ займає 4-е місце в рейтингу другий рік поспіль. У 2020 році Росія витратила на оборону 61,7 мільярдів доларів — на 2,5% більше, ніж роком раніше, і на 26% більше, ніж десять років тому. Незважаючи на це, витрати Кремля на військові потреби в 2020 році виявилися на 6,6 відсотків нижче, ніж було передбачено спочатку: автори доповіді пояснюють це економічними наслідками пандемії.

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Варто відзначити, що Росія входить в десятку країн світу з найвищою часткою оборонних витрат щодо ВВП: в РФ цей показник становить 4,3%.

Україна також витрачає більше

На сьогоднішній день Москва залишається беззаперечним лідером за кількістю військових витрат у Східній Європі. Військовий бюджет України, для порівняння, не перевищує 5,9 млрд доларів. І це при тому, що Київ в 2020 році продовжив нарощувати витрати на оборону: зростання в порівнянні з 2019 роком склав 11%.

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П’ятірку лідерів списку замикає Велика Британія, яка виділила в 2020 році на оборонні потреби 59,2 млрд доларів.

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