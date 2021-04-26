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SIPRI: пандемия существенно не повлияла на глобальные военные расходы

SIPRI: пандемия существенно не повлияла на глобальные военные расходы

Киев  •  УНН

 • 20107 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году страны мира продолжили наращивать военные расходы, потратив на эти цели рекордную сумму - почти два триллиона (1,98 млрд) долларов. Такие данные представлены в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 26 апреля, передает УНН.

Все больше стран НАТО тратят на оборону 2% ВВП

Рост мировых расходов на военные нужды по сравнению с 2019 годом составило 2,6%, а с 2011-м — 9,3%. При этом увеличилась и доля ВВП, выделяемая странами на оборону. Если в 2019 году этот показатель составлял в среднем 2,2%, то в 2020 году — уже 2,4%.

Эксперты SIPRI объясняют это тем, что из-за последствий пандемии ВВП большинства стран мира сократился. А это, в свою очередь, привело к росту доли военных расходов по отношению к объему ВВП — независимо от того, увеличились расходы на оборону в абсолютных цифрах, отмечается в докладе.

Например, это позволило ряду стран НАТО выполнить свои обязательства по отношению к альянса и внести в его бюджет как минимум два процента своего ВВП. Если в 2019 году данному критерию соответствовало девять членов НАТО, то в 2020 году — уже 12. В их число впервые с 2009 года вошла и Франция.

Россия — в пятерке мировых лидеров по расходам на оборону

Кроме того, некоторые страны (например, Чили и Южная Корея) официально перенаправили часть средств, предназначавшихся на военные нужды, на борьбу с пандемией.

Ряд других государств, включая Россию и Бразилию, также потратили на оборону меньше, чем первоначально планировалось. В целом же в 2020 году пандемия не сделала существенного влияния на мировые военные расходы, констатирует эксперт SIPRI Диего Лопес да Силва.

Более 80 процентов всех ассигнований — 1,603 трлн долл — пришлось на 15 стран-лидеров рейтинга SIPRI по военным расходам. В свою очередь в топ-5 рейтинга входят США, Китай, Индия, Россия и Великобритания: в эти страны в целом приходится 62 процента всех мировых военных расходов.

США лидируют в списке SIPRI с большим отрывом

Бессменным лидером списка остаются США. В период с 2010 по 2017 годы военный бюджет Пентагона сокращался, однако при президенте Дональд Трамп вновь установился тренд на его увеличение. В 2020 году расходы Пентагона на оборону выросли на 4,4 процента, достигнув 778 млрд долларов и составив 39 процентов общемировых расходов.

Как объясняет исследователь SIPRI Александра Маркштайнер, основные статьи расходов американского военного бюджета — это большие инвестиции в области высоких технологий и продолжается программа модернизации армии, касается как обычного, так и ядерного вооружения.

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“Это отражает растущую обеспокоенность США в связи с угрозами, которые, как считают в Вашингтоне, исходят от его стратегических конкурентов, в частности Китая и России”, — отмечает эксперт.

Военные расходы Китая растут 26 лет подряд

Второе место в рейтинге SIPRI стабильно занимает Китай, который непрерывно наращивает оборонный бюджет уже 26 лет подряд. В 2020 году Пекин потратил на вооружение и модернизацию своей армии 252 млрд долларов — на 76% больше, чем десять лет назад.

При этом, в отличие от других мировых лидеров рейтинга SIPRI, доля расходов на оборону по отношению к объему китайского ВВП не увеличилось. Это объясняется тем, что ВВП Китая в 2020 году не сократился, а наоборот — вырос, подчеркивают авторы доклада.

Вслед за США и КНР третью позицию в списке занимает Индия. В 2020 году военные расходы Дели увеличились на 2,1% и достигли почти 73 млрд долларов.

Россия тратит на оборону 4,3% ВВП

РФ занимает четвёртое место в рейтинге второй год подряд. В 2020 году Россия потратила на оборону 61,7 млрд долларов — на 2,5% больше, чем годом ранее, и на 26% больше, чем десять лет назад. Несмотря на это, расходы Кремля на военные нужды в 2020 году оказались на 6,6 процентов ниже, чем было предусмотрено изначально: авторы доклада объясняют это экономическими последствиями пандемии.

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Стоит отметить, что Россия входит в десятку стран мира с самой высокой долей оборонных расходов по отношению к ВВП: в РФ этот показатель составляет 4,3%.

Украина также тратит больше

На сегодняшний день Москва остается бесспорным лидером по военным расходам в Восточной Европе. Военный бюджет Украины, для сравнения, составляет 5,9 млрд долларов. И это при том, что Киев в 2020 году продолжил наращивать расходы на оборону: рост по сравнению с 2019 годом составил 11%.

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Пятерку лидеров списка замыкает Великобритания, которая выделила в 2020 году на оборонные нужды 59,2 млрд долларов.

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