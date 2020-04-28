Генсек НАТО підкреслив важливу роль ядерної зброї для Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про важливість стратегії спільного використання ядерної зброї під час обговорення закупівель Німеччиною нових американських бойових літаків. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Deutshe Welle.
"Ця стратегія - найкраща гарантія безпеки, це - натівське ядерне стримування", - сказав Столтенберг.
Так, за його словами, метою НАТО є світ без ядерної зброї. Однак світ не стане безпечнішим, якщо НАТО позбудеться свого ядерного арсеналу, а такі країни, як Китай, Російська Федерація і Північна Корея - ні.
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"Ми за збалансоване, а не одностороннє ядерне роззброєння. Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - повідомив генсек НАТО.
Столтенберг підкреслив, що стратегія спільного використання ядерної зброї об'єднує цілу низку партнерів.
"Мова йде про дії в ядерній сфері, в рамках яких одні партнери забезпечують літаки, логістику і підтримку, а інші - системи озброєнь. Все це разом забезпечує НАТО ядерне стримування", - розповів він.
Раніше УНН писав, що в НАТО показали видовищне перехоплення російських винищувачів у небі над Балтикою.