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В НАТО показали зрелищный перехват российских истребителей в небе над Балтикой

В НАТО показали зрелищный перехват российских истребителей в небе над Балтикой

Киев  •  УНН

 • 35914 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В пятницу, 17 апреля, ВВС Бельгии перехватили группу российских истребителей, летевших над Балтийским морем. Видео перехвата опубликовало у себя в Facebook Объединенное командование ВВС НАТО (AIRCOM), передает УНН.

"Утром 17 апреля, истребитель F-16 бельгийских ВВС, который в настоящее время участвует в Балтийской воздушной миссии НАТО на Авиационной базе ВВС при международном аэропорту в Шяуляе, перехватил группу истребителей ВВС России над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

По информации AIRCOM, российские истребители маневрировали в международном воздушном пространстве, пролетая над эсминцем ВМС США "Дональд Кук", который находился в Балтийском море у побережья Литвы.

На прошлой неделе российский истребитель Су-35 дважды перехватил американский самолет-наблюдатель P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

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