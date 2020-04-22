В НАТО показали зрелищный перехват российских истребителей в небе над Балтикой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В пятницу, 17 апреля, ВВС Бельгии перехватили группу российских истребителей, летевших над Балтийским морем. Видео перехвата опубликовало у себя в Facebook Объединенное командование ВВС НАТО (AIRCOM), передает УНН.
"Утром 17 апреля, истребитель F-16 бельгийских ВВС, который в настоящее время участвует в Балтийской воздушной миссии НАТО на Авиационной базе ВВС при международном аэропорту в Шяуляе, перехватил группу истребителей ВВС России над Балтийским морем", - говорится в сообщении.
По информации AIRCOM, российские истребители маневрировали в международном воздушном пространстве, пролетая над эсминцем ВМС США "Дональд Кук", который находился в Балтийском море у побережья Литвы.
На прошлой неделе российский истребитель Су-35 дважды перехватил американский самолет-наблюдатель P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.