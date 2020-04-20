Российский истребитель дважды перехватывал американский самолет-наблюдатель
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российский истребитель Су-35 19 апреля опасно сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.
Отмечается, что это произошло во второй раз за последние четыре дня.
Российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным,
Второй маневр был опасным, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии почти 8 метров от самолета ВМС США.
15 апреля российский Су-35 также произвел опасный перехват самолета P-8A Poseidon над Средиземным морем.
Напомним, США перевели в Европу тяжелые бомбардировщики.