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Российский истребитель дважды перехватывал американский самолет-наблюдатель

Российский истребитель дважды перехватывал американский самолет-наблюдатель

Киев  •  УНН

 • 17341 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российский истребитель Су-35 19 апреля опасно сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

Отмечается, что это произошло во второй раз за последние четыре дня.

Российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным,

Второй маневр был опасным, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии почти 8 метров от самолета ВМС США.

15 апреля российский Су-35 также произвел опасный перехват самолета P-8A Poseidon над Средиземным морем.

Напомним, США перевели в Европу тяжелые бомбардировщики.

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