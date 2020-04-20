Російський винищувач двічі перехоплював американський літак-спостерігач
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російський винищувач Су-35 19 квітня небезпечно зблизився з американським літаком-спостерігачем P-8A Poseidon в міжнародному повітряному просторі над Середземним морем. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Шостого флоту Військово-морських сил (ВМС) США.
Відзначається, що це сталося вдруге за останні чотири дні.
Російський Су-35 двічі перехопив P-8A Poseidon протягом 100 хвилин. Американські військові визнали перший перехоплення професійним і безпечним.
Другий маневр був небезпечним бо Су-35 летів на великій швидкості на відстані майже 8 метрів від літака ВМС США.
15 квітня російський Су-35 також здійснив небезпечне перехоплення літака P-8A Poseidon над Середземним морем.
Нагадаємо, США перевели в Європу важкі бомбардувальники.