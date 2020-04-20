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Російський винищувач двічі перехоплював американський літак-спостерігач

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російський винищувач Су-35 19 квітня небезпечно зблизився з американським літаком-спостерігачем P-8A Poseidon в міжнародному повітряному просторі над Середземним морем. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Шостого флоту Військово-морських сил (ВМС) США.

Відзначається, що це сталося вдруге за останні чотири дні.

Російський Су-35 двічі перехопив P-8A Poseidon протягом 100 хвилин. Американські військові визнали перший перехоплення професійним і безпечним.

Другий маневр був небезпечним бо Су-35 летів на великій швидкості на відстані майже 8 метрів від літака ВМС США.

15 квітня російський Су-35 також здійснив небезпечне перехоплення літака P-8A Poseidon над Середземним морем.

Нагадаємо, США перевели в Європу важкі бомбардувальники.

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