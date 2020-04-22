У НАТО показали видовищне перехоплення російських винищувачів у небі над Балтикою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У п'ятницю, 17 квітня, ВПС Бельгії перехопили групу російських винищувачів, що летіли над Балтійським морем. Відео перехоплення опублікувало у себе в Facebook Об'єднане командування ВПС НАТО (AIRCOM), передає УНН.
"Зранку 17 квітня, винищувач F-16 бельгійських ВПС, що в даний час бере участь в Балтійській повітряній місії НАТО на Авіаційній базі ВПС при міжнародному аеропорту в Шяуляї, перехопив групу винищувачів ВПС Росії над Балтійським морем", - йдеться у повідомленні.
За інформацією AIRCOM, російські винищувачі маневрували у міжнародному повітряному просторі, пролітаючи над есмінцем ВМС США "Дональд Кук", який знаходився у Балтійському морі біля узбережжя Литви.
Нагадаємо, минулого тижня російський винищувач Су-35 двічі перехопив американський літак-спостерігач P-8A Poseidon у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем.