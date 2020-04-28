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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24944 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73039 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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4 марта, 14:27 • 128007 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

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КНР и Россия продолжают распространять дезинформацию о коронавирусе - Столтенберг

КНР и Россия продолжают распространять дезинформацию о коронавирусе - Столтенберг

Киев  •  УНН

 • 14721 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил КНР и Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии коронавирусной инфекции. Об этом Столтенберг заявил на встрече с журналистами в формате телеконференции, передает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует УНН.

"Российские и китайские представители утверждали, что союзники по НАТО не поддерживают друг друга в противодействии пандемии COVID-19, что наши страны не способны защищать своих стариков и что союзники по НАТО ответственны за распространение вируса. У нас есть несколько примеров заявлений, сделанных в Москве и Пекине, которые не соответствуют действительности и при этом являются попытками нанести ущерб союзническим связям между странами НАТО", - приводит слова Столтенберга издание.

По его словам, на недавней телеконференции министров обороны все участники согласились наращивать и ускорять совместную работу.

"Боевые подразделения союзников дислоцированны в Литве, Латвии, Эстонии и Польши. Авиация НАТО продолжает патрулирование воздушного пространства над этими странами. Продолжается патрулирование военных кораблей НАТО в Балтийском море", - отметил генеральный секретарь НАТО, отвечая на вопрос о готовности сил Альянса на восточном фланге.

Как сообщалось ранее в УНН, КНР нажала на ЕС для смягчения отчета о дезинформации Китая о коронавирусе - NYT.

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