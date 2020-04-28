КНР і Росія продовжують поширювати дезінформацію про коронавірус - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив КНР і Росію у поширенні дезінформації про протидію пандемії коронавірусної інфекції. Про це Столтенберг заявив на зустрічі з журналістами у форматі телеконференції, передає кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує УНН.
"Російські та китайські представники стверджували, що союзники по НАТО не підтримують один одного у протидії пандемії COVID-19, що наші країни не здатні захищати своїх людей похилого віку і що союзники по НАТО відповідальні за поширення вірусу. У нас є кілька прикладів заяв, зроблених у Москві та Пекіні, які не відповідають дійсності і при цьому є спробами завдати шкоди союзницьким зв’язкам між країнами НАТО", – наводить слова Столтенберга видання.
За його словами, на недавній телеконференції міністрів оборони всі учасники погодилися нарощувати і прискорювати спільну роботу.
"Бойові підрозділи союзників дислоковані в Литві, Латвії, Естонії та Польщі. Авіація НАТО продовжує патрулювання повітряного простору над цими країнами. Триває патрулювання військових кораблів НАТО в Балтійському морі", – відзначив генеральний секретар НАТО, відповідаючи на запитання щодо готовності сил Альянсу на східному фланзі.
Як повідомлялося раніше в УНН, КНР натиснула на ЄС для пом’якшення звіту про дезінформацію Китаю щодо коронавірусу - NYT.