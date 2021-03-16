SIPRI: Росія є другим за величиною покупцем української зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Росія за період з 2016 по 2020 рік стала другим за величиною покупцем зброї з України, поступаючись лише Китаю. Такі дані опублікував у понеділок Стокгольмський інститут досліджень проблем миру (SIPRI), передає УНН.
Деталі
За даними інституту, зброя з України експортувалася в основному до Китаю (36% від загального експорту), Росії (20%) і Таїланду (17%).
При цьому варто відзначити, що за підсумками 2016-2020 років країна потрапила в топ-25 найбільших експортерів озброєнь, ставши 12-ю. У першій трійці - США, Росія і Франція.
Згідно зі звітом, глобальна частка експортного ринку країни становить 0,9%. У той же час, в період з 2011 по 2015 рік український експорт озброєнь займав 2,6% глобального ринку.
Що було раніше
Нагадаємо, в серпні минулого року Укроборонпром назвав топ-10 країн-імпортерів української продукції ОПК. За даними концерну, топ-10 країн основних імпортерів української продукції, частка експорту яких склала 85%, були: Китай, Туреччина, Пакистан, Індія, Йорданія, В'єтнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Ефіопія.