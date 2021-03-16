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SIPRI: Россия является вторым по величине покупателем украинского оружия

SIPRI: Россия является вторым по величине покупателем украинского оружия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Россия за период с 2016 по 2020 год стала вторым по величине покупателем оружия из Украины, уступая только Китаю. Такие данные опубликовал в понедельник Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI), передает УНН.

Детали

По данным института, оружие из Украины экспортировалось в основном в Китай (36% от общего экспорта), Россию (20%) и Таиланд (17%).

При этом стоит отметить, что по итогам 2016-2020 годов страна попала в топ-25 крупнейших экспортеров вооружений, став 12-й. В первой тройке - США, Россия и Франция.

Согласно отчету, глобальная доля экспортного рынка страны составляет 0,9%. В то же время, в период с 2011 по 2015 год украинский экспорт вооружений занимал 2,6% глобального рынка.

Что было раньше

Напомним, в августе прошлого года Укроборонпром назвал топ-10 стран-импортеров украинской продукции ОПК. По данным концерна, в топ-10 стран основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%, были: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия.

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