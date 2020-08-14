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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88137 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102739 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128067 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108032 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128321 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101446 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102229 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104080 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Укроборонпром назвал топ-10 стран-импортеров украинской продукции ОПК

Укроборонпром назвал топ-10 стран-импортеров украинской продукции ОПК

Киев  •  УНН

 • 39073 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Общий объем экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства предприятий-спецэкспортеров Укроборонпрома за первое полугодие этого года достиг 142 млн долларов, в топе стран-импортеров - Китай, Турция, Пакистан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Несмотря на мировую пандемию, активная работа спецэкспортеров позволила заключить около 140 экспортных контрактов с 36 странами мира на общую сумму 142 млн долларов. Всего за этот период заключено экспортно-импортных контрактов на 154 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "топ-10 стран основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%, были: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия".

Так, среди весомых экспортных поставок (более 5 млн долларов) в первом полугодии 2020 года указано поставки в КНР оборудования и составляющих к технике ВМС, а также предоставление услуг по R&D по авиадвигателестроительной тематике, поставки в Турцию радиолокационной станции и сопутствующих товаров, поставки в Иорданию комплектующих изделий для ракетного вооружения, а также предоставление услуг по ремонту авиадвигателей для Вьетнама.

В региональной структуре международных передач товаров военного назначения преобладает Азиатско-Тихоокеанский регион - 56% от всех поставок. Доля европейских стран в региональной структуре экспорта вооружения и военной техники выросла до 19%, в 2019 году она составляла 13%, а в 2013 году - всего 3%. Третьим географическим рынком отечественной продукции военного назначения является Ближний Восток и Северная Африка - 18%.

В структуре экспорта вооружений и военной техники традиционно первое место занимают поставки авиационной техники, предоставление услуг по ремонту и модернизации и поставки запчастей к ней - 30%, сегмент военно-морской техники составил 25%, бронетанковой техники и техники ПВО - 16% и 14% соответственно.

Самые масштабные контракты, заключенные в первом полугодии 2020 года, были на поставку систем ПВО в страны Европы и Америки, высокоточного оружия в одну из страны Ближнего Востока.

Напомним, ГП "Завод имени В.А. Малышева", входящая в состав ГП "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины два отремонтированных и модернизированных танка БМ "Булат".

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