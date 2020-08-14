Укроборонпром назвав топ-10 країн-імпортерів української продукції ОПК

“Попри світову пандемію, активна робота спецекспортерів дозволила укласти близько 140 експортних контрактів з 36 країнами світу на загальну суму 142 млн доларів. Усього за цей період укладено експортно-імпортних контрактів на 154 млн доларів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що "топ-10 країн основних імпортерів української продукції, частка експорту яких склала 85%, були: Китай, Туреччина, Пакистан, Індія, Йорданія, В’єтнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Ефіопія".

Так, серед вагомих експортних поставок (понад 5 млн доларів) у першому півріччі 2020 року вказано постачання до КНР обладнання та складових до техніки ВМС, а також надання послуг з R&D за авіадвигунобудівною тематикою, постачання до Туреччини радіолокаційної станції та супутніх товарів, постачання до Йорданії комплектувальних виробів для ракетного озброєння, а також надання послуг з ремонту авіадвигунів для В’єтнаму.

У регіональній структурі міжнародних передач товарів військового призначення переважає Азіатсько-Тихоокеанський регіон — 56% від усіх поставок. Частка європейських країн у регіональній структурі експорту озброєння та військової техніки зросла до 19%, у 2019 році вона складала 13%, а у 2013 році — всього 3%. Третім географічним ринком вітчизняної продукції військового призначення є Близький Схід та Північна Африка — 18%.

У структурі експорту озброєнь та військової техніки традиційно перше місце займає постачання авіаційної техніки, надання послуг з ремонту і модернізації та постачання запчастин до неї — 30%, сегмент військово-морської техніки склав 25%, бронетанкової техніки та техніки ППО — 16% та 14% відповідно.

Наймасштабніші контракти, укладені у першому півріччі 2020 року, були на постачання систем ППО до країн Європи та Америки, високоточної зброї до однієї з країни Близького Сходу.

Нагадаємо, ДП “Завод імені В.О. Малишева”, що входить до складу ДП “Укроборонпром”, передало Міністерству оборони України два відремонтованих і модернізованих танки БМ “Булат”.