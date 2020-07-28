Укроборонпром передав військовим два відремонтованих танки “Булат”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. ДП "Завод імені В.О. Малишева", що входить до складу ДП "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України два відремонтованих і модернізованих танки БМ "Булат". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
“ДП "Завод імені В.О. Малишева", що входить до складу ДП "Укроборонпром", відвантажив замовнику чергову партію з двох відремонтованих і модернізованих танків БМ "Булат". Таким чином, станом на липень 2020 року 50% державного контракту виконано підприємством з дотриманням обумовлених строків”, - йдеться у повідомленні.
За словами гендиректора ДП "Завод імені В.О. Малишева" Василя Криласа, вони провели заводський ремонт машин та встановили сучасне обладнання з покращеними характеристиками.
“Завдяки новій радіостанції та сучасним засобам навігації наші військові зможуть зручніше і оперативніше здійснювати координацію дій і зв’язок між екіпажем та командуванням. Сучасні прилади прицілювання та спостереження дадуть змогу краще контролювати ситуацію, зокрема, в нічний час доби", – додав Василь Крилас.
Зазначається, що відновлені "Булати" успішно пройшли усі необхідні полігонні випробування.
“Зокрема, бойові машини здолали відстань у 100 кілометрів, продемонструвавши відмінну роботу під час руху, показали гідні результати стрільб та інших полігонних тестувань. Після приймально-здавальних випробувань оновлену техніку передано Міністерству оборони України”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що протягом останніх чотирьох років "Завод імені В.О. Малишева" відремонтував після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави і передав до українського війська понад 50 БМ "Булат".
Нагадаємо, військовим передали партію броньованих машин.