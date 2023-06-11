Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 178 россиян, среди которых - судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины, передает УНН.
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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)”, - говорится в документе
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Также среди лиц, находящихся под санкциями, находятся и судьи рф, включая судей Конституционного суда, а также тех, которые нарушили присягу перед Украиной.
Напомним
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против 24 человек и 17 организаций, которые способствуют военному вторжению рф в Украину.