Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 178 россиян, среди которых - судьи

Цитата

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)”, - говорится в документе

Дополнение

Также среди лиц, находящихся под санкциями, находятся и судьи рф, включая судей Конституционного суда, а также тех, которые нарушили присягу перед Украиной.

Напомним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против 24 человек и 17 организаций, которые способствуют военному вторжению рф в Украину.