Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 178 росіян, серед яких - судді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня.УНН. Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 11 червня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Про це йдеться на сайті Офісу Президента України, передає УНН.
Цитата
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, - йдеться у документі
Доповнення
Також серед осіб, що перебувають під санкціями, знаходяться і судді рф, включаючи суддів Конституційного суду, а також тих, які порушили присягу перед Україною.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти 24 осіб і 17 організацій, які сприяють військовому вторгненню рф в Україну.