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Зеленский: украинское образование в послевоенный период должно быть конкурентоспособным

Киев • УНН

 • 1191885 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В День Соборности Украины состоялась встреча президента Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании, члена британского парламента Бориса Джонсона со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пишет УНН со ссылкой на сайт ОП.

Зеленский: украинское образование в послевоенный период должно быть конкурентоспособным

В встрече приняли участие студенты из всех регионов Украины, а также представители Военного института КНУ.

Детали

Отвечая на вопрос о том, каким Зеленский видит украинское высшее образование в послевоенный период, он выразил убеждение, что образование в Украине должно быть конкурентоспособным.

“Мне кажется, самое главное, когда любое государство хочет такого студента, хочет такого специалиста. Знаний достаточно, чтобы быть свободным. Это очень важно: не искать работу, а быть свободным, чтобы за тобой ходил бизнес или государственные институты”, — подчеркнул он.

Президент акцентировал, что образование должно быть актуальным и отвечать потребностям сегодняшнего дня, при этом без потерь образовательных стандартов и достижений.

В этом контексте он отметил, что именно война продемонстрировала Украине, в каких сферах пора модернизироваться. Так, ракетные атаки и вражеские удары дронами указали на необходимость защиты и переформатирования электросетей, кибератаки — на важность защиты финансовых институтов, а блэкауты — на необходимость разработки и внедрения технологий, которые работали бы даже при условии полного отключения всего.

“Вот что я имею в виду, когда говорю, что образование должно быть конкурентоспособным и современным. Современные профессии. Мы должны знать, что мы не сможем больше жить так, как жили. И мы должны построить государство, которое будет образцом безопасности. И мне кажется, у нас для этого есть все шансы”, — сказал президент.

Дополнение

По мнению Зеленского, молодые люди, которые учатся, могут помочь с тем, чтобы доносить к миру правду о том, что происходит в Украине, а также продвигать украинскую формулу мира.

“Вы разбираетесь в соцсетях, в гаджетах, можете быстрее других людей передавать эту информацию”, — отметил глава государства.

Напомним

В Украине предоставлено разрешение для перевода на обучение по государственному заказу более 21 тыс. студентам.

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