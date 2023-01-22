Зеленський: українська освіта у післявоєнний період має бути конкурентоспроможною

У зустрічі взяли участь студенти з усіх регіонів України, а також представники Військового інституту КНУ.

Деталі

Відповідаючи на запитання про те, якою Зеленський бачить українську вищу освіту у післявоєнний період, він висловив переконання, що освіта в Україні має бути конкурентоспроможною.

“Мені здається, найголовніше, коли будь-яка держава хоче такого студента, хоче такого фахівця. Знань достатньо, щоб бути вільним. Це дуже важливо: не шукати роботу, а бути вільним, щоб за тобою ходив бізнес або державні інституції”, — наголосив він.

Президент акцентував, що освіта має бути актуальною та відповідати потребам сьогодення, при цьому без втрат освітніх стандартів і надбань.

У цьому контексті він зауважив, що саме війна продемонструвала Україні, в яких сферах час модернізуватися. Так, ракетні атаки та ворожі удари дронами вказали на потребу захисту та переформатування електромереж, кібератаки — на важливість захисту фінансових інституцій, а блекаути — на необхідність розробки та впровадження технологій, які працювали б навіть за умови повного відімкнення всього.

“Ось що я маю на увазі, коли кажу, що освіта повинна бути конкурентоспроможною та сучасною. Сучасні професії. Ми повинні знати, що ми не зможемо більше жити так, як жили. І ми повинні побудувати державу, яка буде зразком безпеки. І мені здається, у нас для цього є всі шанси”, — сказав президент.

Доповнення

На думку Зеленського, молоді люди, які навчаються, можуть допомогти з тим, щоб доносити до світу правду про те, що відбувається в Україні, а також просувати українську формулу миру.

“Ви розбираєтесь у соцмережах, у гаджетах, можете швидше за інших людей передавати цю інформацію”, — зауважив глава держави.

Нагадаємо

В Україні надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням понад 21 тис. студентам.