Зеленський: українська освіта у післявоєнний період має бути конкурентоспроможною

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 13799 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 29259 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 39203 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 49254 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 86251 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 53740 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 112069 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 80209 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 63305 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119727 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.1м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 54144 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 43664 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 106088 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 46228 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 42655 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 86289 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 106356 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 112094 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 231641 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 280555 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 42818 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 46383 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 31777 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 35896 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 51204 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Зеленський: українська освіта у післявоєнний період має бути конкурентоспроможною

Київ • УНН

 • 1191885 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У День Соборності України відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та колишнього прем’єр-міністра Великої Британії, члена британського парламенту Бориса Джонсона зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пише УНН з посиланням на сайт ОП.

Зеленський: українська освіта у післявоєнний період має бути конкурентоспроможною

У зустрічі взяли участь студенти з усіх регіонів України, а також представники Військового інституту КНУ.

Деталі

Відповідаючи на запитання про те, якою Зеленський бачить українську вищу освіту у післявоєнний період, він висловив переконання, що освіта в Україні має бути конкурентоспроможною.

“Мені здається, найголовніше, коли будь-яка держава хоче такого студента, хоче такого фахівця. Знань достатньо, щоб бути вільним. Це дуже важливо: не шукати роботу, а бути вільним, щоб за тобою ходив бізнес або державні інституції”, — наголосив він.

Президент акцентував, що освіта має бути актуальною та відповідати потребам сьогодення, при цьому без втрат освітніх стандартів і надбань.

У цьому контексті він зауважив, що саме війна продемонструвала Україні, в яких сферах час модернізуватися. Так, ракетні атаки та ворожі удари дронами вказали на потребу захисту та переформатування електромереж, кібератаки — на важливість захисту фінансових інституцій, а блекаути — на необхідність розробки та впровадження технологій, які працювали б навіть за умови повного відімкнення всього.

“Ось що я маю на увазі, коли кажу, що освіта повинна бути конкурентоспроможною та сучасною. Сучасні професії. Ми повинні знати, що ми не зможемо більше жити так, як жили. І ми повинні побудувати державу, яка буде зразком безпеки. І мені здається, у нас для цього є всі шанси”, — сказав президент.

Доповнення

На думку Зеленського, молоді люди, які навчаються, можуть допомогти з тим, щоб доносити до світу правду про те, що відбувається в Україні, а також просувати українську формулу миру.

“Ви розбираєтесь у соцмережах, у гаджетах, можете швидше за інших людей передавати цю інформацію”, — зауважив глава держави.

Нагадаємо

В Україні надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням понад 21 тис. студентам.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24