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В Україні на бюджет дозволили перевести понад 21 тис. студентів

В Україні на бюджет дозволили перевести понад 21 тис. студентів

Київ • УНН

 • 387285 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням понад 21 тис. студентам. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Станом на 21 грудня 2022 року за рахунок внутрішнього перерозподілу та перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, що підпорядковані МОН, місць державного замовлення 2022 року підтверджено та надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням 21 048 здобувачів. З них 18 887 за денною формою здобуття освіти і 2 161 – за заочною», - написав Шкарлет.

Деталі

Таким чином, повідомив Шкарлет, на виконання завдання Президента України МОН завершується перший етап переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, їхніх дітей, а також жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно.

Він зазначив, що нині повністю задоволено потреби в переведенні на місця державного замовлення за всіма ступенями, крім бакалавра.

«Залишок потреби додаткових місць за освітнім ступенем «бакалавр» складає 902 місця. Це питання найближчим часом буде вирішуватися за рахунок додаткових місць державного замовлення. Процес переведення продовжиться у новому році», - повідомив Шкарлет.

Доповнення

4 листопада в Україні завершилася вступна кампанія 2022 року до закладів професійної освіти. Понад 85 тис. вступників зараховано до закладів профосвіти.

В Україні ліцензованих професій 662, при чому понад 350 мають ознаку застарілості.

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