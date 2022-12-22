В Украине на бюджет разрешили перевести более 21 тыс. студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине предоставлено разрешение для перевода на обучение по государственному заказу более 21 тыс. студентов. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram, передает УНН.
Цитата
«По состоянию на 21 декабря 2022 года за счет внутреннего перераспределения и перераспределения мест между учреждениями профессионального высшего и высшего образования, подчиненными МОН, мест государственного заказа 2022 подтверждено и предоставлено разрешение для перевода на обучение по государственному заказу 21 048 соискателей. Из них 18 887 на дневной форме получения образования и 2 161 – на заочной», - написал Шкарлет.
Детали
Таким образом, сообщил Шкарлет, на выполнение задания Президента Украины МОН завершается первый этап перевода на обучение по государственному заказу детей погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, их детей, а также жителей особо опасных территорий, которые зачислены в учреждения профессионального высшего и высшего образования до 2021 года включительно.
Он отметил, что сейчас полностью удовлетворены потребности в переводе на места государственного заказа по всем степеням, кроме бакалавра.
«Остаток потребности дополнительных мест по образовательной степени «бакалавр» составляет 902 места. Этот вопрос в ближайшее время будет решаться за счет дополнительных мест государственного заказа. Процесс перевода продолжится в новом году», - сообщил Шкарлет.
Дополнение
4 ноября в Украине завершилась вступительная кампания 2022 года в заведения профессионального образования. Более 85 тыс. поступающих защитаны в заведения профобразования.
В Украине лицензированных профессий 662, при чем более 350 имеют признаки устаревшей.