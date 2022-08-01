Зеленский: украинская артиллерия и разведка сделали многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, это ощущается
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что ситуация на поле боя за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжаются жестокие бои на Донбассе, Харьковщине, продолжается борьба за юг нашего государства, передает УНН.
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"Украинская артиллерия и разведка сделали уже многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, – и это чувствуется. Хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, которые разрушают российскую логистику, которые уничтожают боезапас оккупантов и не оставляют оккупантам ни одного безопасного места на нашей земле, и также хочу поблагодарить сейчас партнеров – всех, кто поставляет Украине современную и эффективную артиллерию, ракетные системы. Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине на этих неделях", - подчеркнул он.
Напомним
Зеленский сказал, что слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 14-м году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов.