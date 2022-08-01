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Зеленский: украинская артиллерия и разведка сделали многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, это ощущается

Киев • УНН

 • 255769 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что ситуация на поле боя за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжаются жестокие бои на Донбассе, Харьковщине, продолжается борьба за юг нашего государства, передает УНН.



Цитата

"Украинская артиллерия и разведка сделали уже многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, – и это чувствуется. Хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, которые разрушают российскую логистику, которые уничтожают боезапас оккупантов и не оставляют оккупантам ни одного безопасного места на нашей земле, и также хочу поблагодарить сейчас партнеров – всех, кто поставляет Украине современную и эффективную артиллерию, ракетные системы. Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине на этих неделях", - подчеркнул он.

Напомним 

Зеленский сказал, что слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 14-м году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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