Зеленский: украинская артиллерия и разведка сделали многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, это ощущается

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"Украинская артиллерия и разведка сделали уже многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, – и это чувствуется. Хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, которые разрушают российскую логистику, которые уничтожают боезапас оккупантов и не оставляют оккупантам ни одного безопасного места на нашей земле, и также хочу поблагодарить сейчас партнеров – всех, кто поставляет Украине современную и эффективную артиллерию, ракетные системы. Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине на этих неделях", - подчеркнул он.

Напомним

Зеленский сказал, что слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 14-м году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов.