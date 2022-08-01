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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Слабка реакція на окупацію Криму стала однією з передумов того, що російська агресія розрослась до таких масштабів - Зеленський

Слабка реакція на окупацію Криму стала однією з передумов того, що російська агресія розрослась до таких масштабів - Зеленський

Київ • УНН

 • 142226 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 14-му році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів, передає УНН.

Деталі

Зеленський розповідаючи про свою розмову із президентом Франції Емануелем Макроном, сказав, що запросив його взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться незабаром.

Цитата

"Минулого року ми створили Кримську платформу і розвиваємо цей формат – попри всі загрози і відчутну дипломатичну протидію росії. За роки окупації росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір – і десятки тисяч людей стали його жертвами. Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни... Слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 14-му році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму", - сказав президент України.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефону розмову зі своїм французьким колегою Емануелем Макроном.

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