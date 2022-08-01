Слабка реакція на окупацію Криму стала однією з передумов того, що російська агресія розрослась до таких масштабів - Зеленський

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Зеленський розповідаючи про свою розмову із президентом Франції Емануелем Макроном, сказав, що запросив його взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться незабаром.

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"Минулого року ми створили Кримську платформу і розвиваємо цей формат – попри всі загрози і відчутну дипломатичну протидію росії. За роки окупації росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір – і десятки тисяч людей стали його жертвами. Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни... Слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 14-му році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму", - сказав президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефону розмову зі своїм французьким колегою Емануелем Макроном.