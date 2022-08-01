Слабая реакция на оккупацию Крыма стала одной из предпосылок того, что российская агрессия разрослась до таких масштабов - Зеленский

Детали

Зеленский, рассказывая о своем разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном, сказал, что пригласил его принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится в скором времени.

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"В прошлом году мы создали Крымскую платформу и развиваем этот формат – несмотря на все угрозы и ощутимое дипломатическое противодействие россии. За годы оккупации россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь – и десятки тысяч людей стали его жертвами. Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 14-м году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и по отношению к нашему Крыму", - сказал президент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор со своим французским коллегой Эмануэлем Макроном.