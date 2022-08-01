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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський: українська артилерія і розвідка зробили багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, це відчувається

Зеленський: українська артилерія і розвідка зробили багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, це відчувається

Київ • УНН

 • 255774 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжуються жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині, продовжується боротьба за південь нашої держави, передає УНН.



Цитата

"Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, – і це відчувається. Хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, які руйнують російську логістику, які знищують боєзапас окупантів і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі. І також хочу подякувати зараз партнерам – усім, хто постачає Україні сучасну і ефективну артилерію, ракетні системи. Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні цими тижнями", - наголосив він.

Нагадаємо 

Зеленський сказав, що слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 14-му році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів.

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