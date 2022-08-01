Зеленський: українська артилерія і розвідка зробили багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, це відчувається

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"Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, – і це відчувається. Хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, які руйнують російську логістику, які знищують боєзапас окупантів і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі. І також хочу подякувати зараз партнерам – усім, хто постачає Україні сучасну і ефективну артилерію, ракетні системи. Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні цими тижнями", - наголосив він.

Нагадаємо

Зеленський сказав, що слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 14-му році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів.