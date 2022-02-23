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15 марта, 19:03 • 100424 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129230 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116153 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110303 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100923 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97671 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85241 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности, в частности от России

Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности, в частности от России

Киев • УНН

 • 194449 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украине нужны гарантии безопасности от других стран, в частности от России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге со своими коллегами из Литвы и Польши, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы абсолютно согласны с партнерами, что эта архитектура (безопасности в Европе - ред.) нуждается в реновации. Я бы очень хотел чтобы в этом архитектурном комплексе Украину также увидели. Не секрет, что Будапешт не работает, и мы с вами четко понимаем, у нас нет иллюзий, что Украины на сегодня нет ни в одном из альянсов безопасности. Мы сами себя защищаем”, - сказал Президент.

“Поэтому Украине нужны гарантии безопасности - четкие, конкретные, уже сейчас, потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома. С тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тысяч российских войск, с тем, что оккупированные территории, я считаю, что среди тех стран, которые предоставляют четкие гарантии безопасности, должна быть Россия”, - добавил он.

Ранее

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что демократии должны признать решение жителей Крыма и Севастополя о "воссоединении" с Россией. Кроме того, РФ категорически против приема Украины в НАТО.

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