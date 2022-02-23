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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Зеленський: Україні потрібні безпекові гарантії, зокрема від Росії

Зеленський: Україні потрібні безпекові гарантії, зокрема від Росії

Київ • УНН

 • 194449 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Україні потрібні безпекові гарантії від інших країн, зокрема від Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу зі своїми колегами з Литви та Польщі, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми абсолютно погоджуємось з партнерами, що ця архітектура (безпеки в Європі – ред.) потребує реновації. Я б дуже хотів щоб у цьому архітектурному комплексі Україну також побачили. Не є секретом, що Будапешт не працює, і ми з вами чітко розуміємо, у нас немає іллюзій, що України на сьогодні немає у жодному з безпекових альянсів. Ми самі себе захищаємо”, - сказав Президент.

“Тому, Україні потрібні безпекові гарантії – чіткі, конкретні, вже зараз, тому що ми хочемо знати, що ми можемо захистити своїх людей, свої домівки. З тим фактом, що у нас сьогодні на кордоні 150 тисяч російських військ, з тим, що окуповані території, я вважаю, що серед тих країн, які надають чіткі гарантії безпеки, повинна бути Росія”, - додав він.

Раніше

Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що демократії мають визнати рішення жителів Криму та Севастополя щодо "возз'єднання" з Росією. Крім того, РФ категорично проти прийому України до НАТО.

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