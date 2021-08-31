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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Зеленский в Вашингтоне встретится с главой Пентагона

Зеленский в Вашингтоне встретится с главой Пентагона

Киев  •  УНН

 • 14649 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США проведет встречу с главой министерства обороны США Ллойдом Остином. Анонс разместила пресс-служба Пентагона, сообщает УНН.

Детали

Сообщается, что кроме Зеленского Остин также примет у себя министра обороны Украины Андрея Тарана. Встреча состоится в Пентагоне в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа по киевскому времени.

В Вашингтоне Глава государства будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию.

Среди уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом доме 1 сентября. Основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, сообщила посол Украины в США, также запланированы встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

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