Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з очільником Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у межах візиту в США проведе зустріч з очільником міністерства оборони США Ллойдом Остіном. Анонс розмістила пресслужба Пентагону, повідомляє УНН.
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Повідомляється, що крім Зеленського Остін також прийме у себе міністра оборони України Андрія Тарана. Зустріч відбудеться в Пентагоні в 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).
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Президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона у ніч на 31 серпня за київським часом.
У Вашингтоні Глава держави перебуватиме два дні - 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію.
Серед уже запланованого в Вашингтоні - зустріч президентів України та США в Білому домі 1 вересня. Основні складові цієї зустрічі вже розплановані і узгоджені обома сторонами, повідомила посол України в США, також заплановані зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів.
Окрім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.