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Зеленский в субботу может посетить Рим и встретиться с Папой Франциском - ANSA

Зеленский в субботу может посетить Рим и встретиться с Папой Франциском - ANSA

Киев • УНН

 • 1346194 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу может совершить визит в Италию. Вероятно, в Риме глава украинского государства может встретиться с Папой Франциском, передает УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках серии визитов в страны ЕС может совершить быстрый визит в Рим в ближайшие дни, чтобы встретиться с премьер-министром Джорджией Мелони. Это то, что стало известно из различных квалифицированных международных источников, пишет издание.

Зеленский побывал в Хельсинки (Финляндия) и Гааге (Нидерланды), а в ближайшие дни, как сообщают немецкие СМИ, он в Берлине встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком Вальтером Штайнмайером. Рим также может быть включен в эту программу. Однако данная информация на данный момент не подтверждена источниками итальянской исполнительной власти.

"Не исключено, что Папа встретится с президентом Украины в субботу", - сообщают ANSA источники в Ватикане, отвечая на слухи о том, что президент Владимир Зеленский может совершить скорый визит в Рим. Пока это лишь гипотеза, поэтому официальных подтверждений времени и места этой возможной встречи нет.

Ранее

Папа принял украинского премьера Дениса Шмыгаля пару недель назад, а Зеленского принимал перед войной в феврале 2020 года.

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