Зеленський у суботу може відвідати Рим і зустрітися з Папою Франциском – ANSA
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у суботу може здійнити візит до Італії. Ймовріно, у Римі глава української держави може зустрітись із Папою Франциском, передає УНН із посиланням на ANSA.
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Президент України Володимир Зеленський у рамках серії візитів до країн ЄС може здійснити швидкий візит до Риму найближчими днями, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Джорджією Мелоні. Це те, що стало відомо з різних кваліфікованих міжнародних джерел, пише видання.
Зеленський побував у Гельсінкі (Фінляндія) та Гаазі (Нідерланди), а найближчими днями, як повідомляють німецькі ЗМІ, він у Берліні зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем і президентом Франком Вальтером Штайнмаєром. Рим також може бути включений до цієї програми. Проте дана інформація на даний момент не підтверджена джерелами італійської виконавчої влади.
"Не виключено, що Папа зустрінеться з президентом України в суботу", - повідомляють ANSA джерела у Ватикані, відповідаючи на чутки про те, що президент Володимир Зеленський може здійснити швидкий візит до Риму. Наразі це лише гіпотеза, тому офіційних підтверджень часу та місця цієї можливої зустрічі немає.
Раніше
Папа прийняв українського прем’єра Дениса Шмигаля пару тижнів тому, а Зеленського приймав перед війною в лютому 2020 року.