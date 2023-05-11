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Зеленський у суботу може відвідати Рим і зустрітися з Папою Франциском – ANSA

Зеленський у суботу може відвідати Рим і зустрітися з Папою Франциском – ANSA

Київ • УНН

 • 1346196 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у суботу може здійнити візит до Італії. Ймовріно, у Римі глава української держави може зустрітись із Папою Франциском, передає УНН із посиланням на ANSA.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський у рамках серії візитів до країн ЄС може здійснити швидкий візит до Риму найближчими днями, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Джорджією Мелоні. Це те, що стало відомо з різних кваліфікованих міжнародних джерел, пише видання.

Зеленський побував у Гельсінкі (Фінляндія) та Гаазі (Нідерланди), а найближчими днями, як повідомляють німецькі ЗМІ, він у Берліні зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем і президентом Франком Вальтером Штайнмаєром. Рим також може бути включений до цієї програми. Проте дана інформація на даний момент не підтверджена джерелами італійської виконавчої влади.

"Не виключено, що Папа зустрінеться з президентом України в суботу", - повідомляють ANSA джерела у Ватикані, відповідаючи на чутки про те, що президент Володимир Зеленський може здійснити швидкий візит до Риму. Наразі це лише гіпотеза, тому офіційних підтверджень часу та місця цієї можливої ​​зустрічі немає.

Раніше

Папа прийняв українського прем’єра Дениса Шмигаля пару тижнів тому, а Зеленського приймав перед війною в лютому 2020 року.

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