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Зеленский в Риме: его встретил глава МИД Италии

Зеленский в Риме: его встретил глава МИД Италии

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский - в Риме. Его встретил глава МИД Италии Антонио Таяни, о чем написал в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Италия приветствует Президента Украины Владимира Зеленского. Мы подтверждаем нашу преданность вместе с украинским народом защите свободы и демократии", - написал Таяни, обнародовав фото с Зеленским.

Детали

По данным Sky TG24, Антонио Таяни уже сделал заявление: "Очевидно, что мы работаем ради мира, мы поддерживаем все инициативы в пользу мира, но давайте уточним, мир означает справедливость, а значит, полную независимость Украины".

Дополнение

Во время визита в Рим Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом и премьер-министром Италии, а также с Папой Римским.

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L'Italia dà il benvenuto al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia. pic.twitter.com/3Qbc1FhWiv

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 13 мая 2023 года

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