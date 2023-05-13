Зеленский в Риме: его встретил глава МИД Италии

Цитата

"Италия приветствует Президента Украины Владимира Зеленского. Мы подтверждаем нашу преданность вместе с украинским народом защите свободы и демократии", - написал Таяни, обнародовав фото с Зеленским.

Детали

По данным Sky TG24, Антонио Таяни уже сделал заявление: "Очевидно, что мы работаем ради мира, мы поддерживаем все инициативы в пользу мира, но давайте уточним, мир означает справедливость, а значит, полную независимость Украины".

Дополнение

Во время визита в Рим Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом и премьер-министром Италии, а также с Папой Римским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - визит официально подтвержден. Чего ждать от переговоров?

L'Italia dà il benvenuto al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia. pic.twitter.com/3Qbc1FhWiv