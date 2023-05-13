Зеленський у Римі: його зустрів очільник МЗС Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський - у Римі. Його зустрів очільник МЗС Італії Антоніо Таяні, про що написав у Twitter, пише УНН.
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"Італія вітає Президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо нашу відданість разом із українським народом захисту свободи та демократії", - написав Таяні, оприлюднивши фото із Зеленським.
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За даними Sky TG24, Антоніо Таяні уже зробив заяву: "Зрозуміло, що ми працюємо заради миру, ми підтримуємо всі ініціативи на користь миру, але давайте уточнимо, мир означає справедливість, отже повну незалежність України".
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Під час візиту до Риму Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом та прем’єр-міністром Італії, а також із Папою Римським.
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L'Italia dà il benvenuto al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia. pic.twitter.com/3Qbc1FhWiv— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 13, 2023