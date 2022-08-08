Зеленский: нужно не ждать ударов и жертв, а действовать для недопущения войны

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"Но все же тогдашняя война еще не стала историей, не отошла полностью в прошлое. Поэтому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать. Тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны. И не только потому что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена", - сказал он.

Зеленский добавил, что только сейчас мир стал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и привлечения к ответственности любых агрессоров.

"2008-й, 2014-й, 2022-й – в войн, которые начались в эти годы, разный масштаб и характер, но один смысл произошедшего: региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали. Именно поэтому в международных отношениях так нужен принцип превентивности, на котором мы настаивали очень долго еще до 24 февраля. Если уже понятно, что какое-то государство готовит агрессию – несправедливую, неспровоцированную, незаконную, то реагирование мира на ее подготовку должно быть таким же, как на произошедшую агрессию. Надо не ждать ударов и жертв, а действовать для недопущения войны", - отметил президент.

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