МЗС України у річницю нападу рф на Грузію: країна-агресор має деокупувати території

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"7 серпня виповнюється чотирнадцять років з початку збройної агресії рф проти Грузії. Через майже півтори декади росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон / Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях. Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів" ідеться у повідомленні.

Як зазначили в МЗС, не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, у 2014 році росія продовжила загарбницькі дії в Україні – окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України.

"Переконані, що зупинити агресивну політику рф можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти росії та всебічній підтримці країн, проти яких москва здійснює агресію. росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність" – додали в МЗС.

Нагадаємо

Американський вчений Лінкольн Мітчелл вважає, що через невдачі армії рф в Україні президент росії володимир путін може віддати наказ напасти на Грузію.