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МИД Украины в годовщину нападения рф на Грузию: страна-агрессор должна деоккупировать территории

МИД Украины в годовщину нападения рф на Грузию: страна-агрессор должна деоккупировать территории

Киев • УНН

 • 135960 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники – нести строжайшую ответственность. Об этом сообщил МИД Украины в годовщину нападения рф на Грузию, информирует УНН.

Детали

”7 августа исполняется четырнадцать лет с начала вооруженной агрессии рф против Грузии. Через почти полторы декады россия продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион / Южную Осетию, грубо нарушая права человека на этих грузинских территориях. Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году россия продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 начала полномасштабную войну против Украины.

"Убеждены, что остановить агрессивную политику рф возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционных режимов против россии и всесторонней поддержке стран, против которых москва осуществляет агрессию. россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники понести строжайшую ответственность" – добавили в МИД.

Напомним

Американский ученый Линкольн Митчелл считает, что из-за неудач армии рф в Украине президент россии владимир путин может отдать приказ напасть на Грузию.

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