Зеленський: треба не чекати ударів і жертв, а діяти для недопущення війни

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"Але все ж таки тодішня війна ще не стала історією, не відійшла повністю в минуле. Тому говорити потрібно не стільки про те, що було, а про те, що можна зробити. Тодішні виклики й зараз дуже актуальні. І не тільки через те, що загроза подальшої російської агресії в цій частині Кавказу досі зберігається, хоч вона поки й заморожена", - сказав він.

Зеленський додав, що лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів.

"2008-й, 2014-й, 2022-й – у війн, які розпочалися в ці роки, різний масштаб і характер, але один сенс того, що відбулося: регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали. Саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали дуже довго ще до 24 лютого. Якщо вже зрозуміло, що якась держава готує агресію – несправедливу, неспровоковану, незаконну, то реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася. Треба не чекати ударів і жертв, а діяти для недопущення війни", - зазначив президент.

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