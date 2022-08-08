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Зеленський: треба не чекати ударів і жертв, а діяти для недопущення війни

Зеленський: треба не чекати ударів і жертв, а діяти для недопущення війни

Київ • УНН

 • 100063 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що цими днями згадують російську війну проти Грузії 2008 року, багато розмов про передумови тієї війни, про її наслідки. Про те, як тогорічна відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО збільшила зухвалість російського керівництва, передає УНН.

Цитата

"Але все ж таки тодішня війна ще не стала історією, не відійшла повністю в минуле. Тому говорити потрібно не стільки про те, що було, а про те, що можна зробити. Тодішні виклики й зараз дуже актуальні. І не тільки через те, що загроза подальшої російської агресії в цій частині Кавказу досі зберігається, хоч вона поки й заморожена", - сказав він.

Зеленський додав, що лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів.

"2008-й, 2014-й, 2022-й – у війн, які розпочалися в ці роки, різний масштаб і характер, але один сенс того, що відбулося: регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали. Саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали дуже довго ще до 24 лютого. Якщо вже зрозуміло, що якась держава готує агресію – несправедливу, неспровоковану, незаконну, то реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася. Треба не чекати ударів і жертв, а діяти для недопущення війни", - зазначив президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС України у річницю нападу рф на Грузію: країна-агресор має деокупувати території

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