Зеленский и премьер-министр Черногории подписали декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины

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"Еще один результат сегодняшнего дня – имеем новую декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины. Уже третья такая декларация. Сегодня подписана с Черногорией. После Чехии и Бельгии. Шаг за шагом пройдем этот путь – склоним евроатлантическое большинство на пользу Украины. И не просто на словах, а в решениях. В решениях поддержать наше присоединение к коллективной системе безопасности", - сообщил Зеленский в вечернем обращении.

Детали

Сообщается, что в ходе переговоров президент Украины призвал парламент Черногории присоединиться к парламентам других стран по вопросу признания россии страной-спонсором терроризма. Он также поблагодарил за поддержку и практическую помощь, которую государство оказывает Киеву.

Со своей стороны Дритан Абазович отметил, что Черногория готова "в полной мере" работать по санкциям, оказывать помощь украинским беженцам, а также финансовую, военную помощь, и добавил, что его страна поддерживает "перспективу обретения Украиной полноправного членства в НАТО".

Напомним

Во время встречи в Киеве в конце октября президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.