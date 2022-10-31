Зеленський та прем’єр Чехії підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Під час зустрічі в Києві Президент Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Про це УНН пише з посиланням на портал Офіса Президента.
Деталі
Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.
У декларації висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці «відкритих дверей» НАТО.
З підписанням документа зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття Українською державою членства в НАТО щойно дозволять умови.
У декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.
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“Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу щойно дозволять умови”, – сказав Президент.
Доповнення
Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала перебуває сьогодні з офіційним візитом в Україні.