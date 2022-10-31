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Зеленський та прем’єр Чехії підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Зеленський та прем’єр Чехії підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Київ • УНН

 • 246612 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Під час зустрічі в Києві Президент Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Про це УНН пише з посиланням на портал Офіса Президента.

Деталі

Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

У декларації висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці «відкритих дверей» НАТО.

З підписанням документа зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття Українською державою членства в НАТО щойно дозволять умови.

У декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Цитата

“Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу щойно дозволять умови”, – сказав Президент.

Доповнення

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала перебуває сьогодні з офіційним візитом в Україні.

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