До Києва приїхав прем’єр-міністр Чехії

Цитата

"Ми в Києві, який сьогодні вранці зазнав ракетних обстрілів з боку росії. У нас запланована серія переговорів з українськими друзями. Вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці борються не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має тривати", – написав Фіала.

Jsme v Kyjevě, který i dnes ráno čelil ruským raketovým útokům.



Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky.



Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat. pic.twitter.com/drCtOIE693

Нагадаємо

Сьогодні вранці через російські удари по Київській області 80% споживачів Києва залишилися без водопостачання, 350 тис. помешкань знеструмлено.