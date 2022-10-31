До Києва приїхав прем’єр-міністр Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні з візитом до Києва прибув прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
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"Ми в Києві, який сьогодні вранці зазнав ракетних обстрілів з боку росії. У нас запланована серія переговорів з українськими друзями. Вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці борються не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має тривати", – написав Фіала.
Jsme v Kyjevě, který i dnes ráno čelil ruským raketovým útokům.
Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky.
Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat. pic.twitter.com/drCtOIE693
Нагадаємо
Сьогодні вранці через російські удари по Київській області 80% споживачів Києва залишилися без водопостачання, 350 тис. помешкань знеструмлено.