Зеленський та прем’єр-міністр Чорногорії підписали декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України

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"Ще один результат сьогоднішнього дня – маємо нову декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України. Вже третю таку декларацію. Сьогодні підписано з Чорногорією. Після Чехії та Бельгії. Крок за кроком пройдемо цей шлях – схилимо євроатлантичну більшість на користь України. І не просто на словах, а в рішеннях. У рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки", - повідомив Зеленський у вечірньому зверненні.

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Повідомляється, що під час переговорів президент України закликав парламент Чорногорії долучитися до парламентів інших країн у питанні визнання росії країною-спонсором тероризму. Він також подякував за підтримку та практичну допомогу, яку країна надає Києву.

Зі свого боку Дрітан Абазович зазначив, що Чорногорія готова "повною мірою" працювати щодо санкцій, надавати допомогу українським біженцям, а також фінансову, військову допомогу, і додав, що його держава підтримує "перспективу набуття Україною повноправного членства в НАТО".

Нагадаємо

Під час зустрічі в Києві наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.