Зеленский: сегодня общество увидело очередные кадровые решения, соответствующие шаги будут и в дальнейшем

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“Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово — „очередные“. Соответствующие шаги будут и в дальнейшем — каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит”, — сказал он.

Зеленский добавил, что “любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться”.

“Это справедливо, это нужно для нашей защиты и это помогает нашему сближению с европейскими институтами. Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно таким. И сегодня своим указом я ввел в действие еще одно решение СНБО. Детали позже. Слава Украине!”, — подчеркнул президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя руководителя Офиса Президента.

Также Зеленский уволил пять глав ОВА, подписав соответствующие указы.

Ранее

17 января советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке с должности.

Офис Президента принял заявление Арестовича на увольнение с должности внештатного советника ОПУ.