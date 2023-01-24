Зеленський: сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, відповідні кроки будуть і надалі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Він наголосив, що відповідні кроки будуть і надалі, передає УНН.
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“Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово — „чергові“. Відповідні кроки будуть і надалі — кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає”, — сказав він.
Зеленський додав, що “будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається й буде прибиратися”.
“Це справедливо, це потрібно для нашого захисту й це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями. Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я ввів у дію ще одне рішення РНБО. Деталі — згодом. Слава Україні!”, — наголосив президент.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента.
Також Зеленський звільнив п’ятьох голів ОВА, підписавши відповідні укази.
Раніше
17 січня радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що написав заяву про відставку з посади.
Офіс Президента прийняв заяву Арестовича на звільнення з посади позаштатного радника ОПУ.