Зеленський: сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, відповідні кроки будуть і надалі

Цитата

“Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово — „чергові“. Відповідні кроки будуть і надалі — кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає”, — сказав він.

Зеленський додав, що “будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається й буде прибиратися”.

“Це справедливо, це потрібно для нашого захисту й це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями. Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я ввів у дію ще одне рішення РНБО. Деталі — згодом. Слава Україні!”, — наголосив президент.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента.

Також Зеленський звільнив п’ятьох голів ОВА, підписавши відповідні укази.

Раніше

17 січня радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що написав заяву про відставку з посади.

Офіс Президента прийняв заяву Арестовича на звільнення з посади позаштатного радника ОПУ.