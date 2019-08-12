Зеленский сегодня представит нового председателя Житомирской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области, где представит нового председателя областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс служба Офиса Президента в Twitter, передает УНН.
“12 августа Президент Украины посетит с рабочей поездкой Житомирскую область. Глава государства примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря. Также Президент представит нового председателя Житомирской областной государственной администрации”, — говорится в сообщении.
Напомним, 24 июня Президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской областной государственной администрации “в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”.