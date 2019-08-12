Зеленский сегодня представит нового председателя Житомирской ОГА

КИЕВ. 12 августа. УНН. В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области, где представит нового председателя областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс служба Офиса Президента в Twitter, передает УНН.