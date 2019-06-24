Президент звільнив голів трьох ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив голів трьох ОДА. Про це йдеться в указах Глави держави №№425-427 від 24 червня, передає УНН.
Так, Зеленський звільнив Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".
Також Президент звільнив Олексія Муляренка з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".
І з тієї ж причини Глава держави звільнив Олександра Вельбівця з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, 19 червня уряд схвалив відставку трьох голів ОДА.