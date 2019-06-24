Президент уволил глав трех ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех ОГА. Об этом говорится в указах Главы государства №№425-427 от 24 июня, передает УНН.
Так, Зеленский уолил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской областной государственной администрации "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".
Также Президент уволил Алексея Муляренко с должности председателя Ровенской областной государственной администрации "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".
И по той же причине Глава государства уволил Александра Вельбовца с должности председателя Черкасской областной государственной администрации.
Напомним, 19 июня правительство одобрило отставку трех глав ОГА.