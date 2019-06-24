Президент уволил глав трех ОГА

Так, Зеленский уолил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской областной государственной администрации "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

Также Президент уволил Алексея Муляренко с должности председателя Ровенской областной государственной администрации "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

И по той же причине Глава государства уволил Александра Вельбовца с должности председателя Черкасской областной государственной администрации.

Напомним, 19 июня правительство одобрило отставку трех глав ОГА.