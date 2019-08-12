Зеленський сьогодні представить нового голову Житомирської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У понеділок Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області, де представить новопризначеного голову обласної державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Twitter, передає УНН.
“12 серпня Президент України перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області. Глава держави візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину. Також Президент представить новопризначеного голову Житомирської обласної державної адміністрації”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 червня Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.