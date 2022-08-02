Зеленский: слово "HIMARS" стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Слово "HIMARS" стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость", и ВСУ делают все, чтобы благодаря этим системам захватчики испытывали все более болезненные потери. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"Конечно, принципиальный ответ на все свои преступления оккупанты получают и на поле боя. В этом контексте хочу сегодня поблагодарить Президента Соединенных Штатов Байдена и весь американский народ за новый пакет оборонной поддержки для Украины. Слово "HIMARS" стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость", и украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам", - сказал он.
Дополнение
Украинская армия по состоянию на начало августа не потеряла ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS.