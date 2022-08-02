Зеленський: слово "HIMARS" стало для нашої країни майже синонімом слова "справедливість"

Цитата

"Звичайно, принципову відповідь на всі свої злочини окупанти отримують і на полі бою. У цьому контексті хочу сьогодні подякувати Президенту Сполучених Штатів Байдену і всьому американському народу за новий пакет оборонної підтримки для України. Слово "HIMARS" стало для нашої країни майже синонімом слова "справедливість", і українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам", - сказав він.

Доповнення

Українська армія станом на початок серпня не втратила жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS.