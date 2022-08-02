Україна не втратила жодної системи HIMARS – командувач ОК "Південь"

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"У нас ще не було втрат жодної системи HIMARS. Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися їх використовувати. Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використовуємо ці системи. Тому що кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст чи склад боєприпасів. Наші союзники також побачили надзвичайну економічну ефективність того, як ми використовуємо ракети", – зазначив Ковальчук.

Доповнення

1 серпня стало відомо, що в Україну прибули ще чотири американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.